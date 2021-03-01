Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 марта: заболели 185 человек, умерли еще 6 пациентов

За все время коронавирус подхватили 49,5 тысячи волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области третий день прирост коронавируса за сутки составляет менее 190 случаев. Заболеваемость медленным темпом продолжает снижаться. Вирус уменьшил распространение, наверняка, из-за проходящей вакцинации. Но также многие волгоградцы уже просто переболели COVID-19 и имеют антитела. 1 марта в Волгоградской области 185 случаев коронавируса. Сегодня регион занимает 12-е место в стране по суточному приросту новых пациентов. Всего за время пандемии ковидом заразились 49 558 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. В России в первый день весны выявили 11 571 случай вируса в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 марта 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

Со снижением темпа прироста новых случаев коронавируса уменьшилось и число тех, кто успешно побеждает вирус. За последние сутки в Волгоградской области от COVID-19 выздоровели 172 пациента. Всего в регионе с марта прошлого года ковид победил 47 391 человек.

По данным на утром 1 марта в инфекционных стационарах находятся 2 473 человека - 2 450 взрослых и 23 ребенка. Среди них коронавирус подтвердили 1 387 пациентам.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистика сайта стопкоронавирус.рф.

В регионе никак не удается снизить число смертей от ковида. 6-7 летальных исходов подтверждается ежесуточно. 1 марта подтвердились еще 6 смертей. По официальным данным, общее число жертв коронаивруса достигло 780.