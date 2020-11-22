Немецкий газон, разборные трибуны: какие сюрпризы Слуцкий готовит на своем стадионе в Волгограде

Фото со странички в инстаграме Слуга футбола

Как и обещал Леонид Слуцкий, за ходом строительства его стадиона «Бомбонера» в Волгограде может каждый следить в режиме онлайн. Работа в Советском районе уже кипит: забор поставили, площадку разровняли, сейчас рабочие укладывают подложку под будущее футбольное поле. А, между тем, в Волгоград из Германии уже привезли искусственное покрытие для поля. Пока его будут хранить на базе. Кроме того, в команде Леонида Слуцкого приоткрыли еще одну завесу тайны.

Оказывается, в Школе Слуцкого планируют после открытия стадиона набрать футбольную команду девочек. Так что скоро волгоградские девчонки смогут дать опрос мальчишкам на футбольном поле. А открыть стадион планируют во втором квартале 2021 года (но все будет зависеть от погодных условий).

Кстати, на «Бомбонера» намерены установить сборно-разборные трибуны на 200-400 мест. А для освещения стадиона здесь установят 44 прожектора на 18-метровых опорах – по одиннадцать прожекторов на каждой опоре.