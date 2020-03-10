2020-03-10T16:42:49+03:00
Общество

Вандалы сломали неоновые качели на Набережной Волгограда

Хулиганов ищут по записям с камер видеонаблюдения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коммунальщики уже ремонтируют сломанные качели, но как же хочется, чтобы такое впредь не повторилось. Фото мэрия.Коммунальщики уже ремонтируют сломанные качели, но как же хочется, чтобы такое впредь не повторилось. Фото мэрия.
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Недолго волгоградцы радовались необычным светящимся качелям на Набережной Волгограда: одну из них уже сломали вандалы. Произошло это в понедельник, 9 марта, в районе музыкального театра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, кто-то оборвал одну из неоновых качелей, которые в конце прошлого года установили на верхней террасе Набережной. Коммунальщики, опасаясь вот таких нерадивых горожан, даже убирали их на ночь от греха подальше. Но все равно не уберегли. Так и чешутся руки у некоторых сломать и навредить.

- Специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» уже ведут работы по замене сломанного крепления, - добавляют в администрации Волгограда. – Одновременно правоохранители ищут вредителей по записям с камер видеонаблюдения, которые установили на Набережной в ходе реконструкции парковой зоны.

Качели то отремонтируют, но как сделать, чтобы подобное не повторилось вновь? Ведь это далеко не первый случай вандализма. Так, в ноябре прошлого года кто-то сломал подвесные качели у музея «Россия - моя история», в декабре от рук вандалов пострадали качели в парке Аттракционов на Спартановке…

- Относитесь бережно к общегородскому имуществу, помогая работникам МБУ поддерживать чистоту территорий и сохранность появившихся здесь объектов, - призывают волгоградцев в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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