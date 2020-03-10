Вандалы сломали неоновые качели на Набережной Волгограда

10 Март 2020 2020-03-10T16:42:49+03:00

Коммунальщики уже ремонтируют сломанные качели, но как же хочется, чтобы такое впредь не повторилось. Фото мэрия.

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Недолго волгоградцы радовались необычным светящимся качелям на Набережной Волгограда: одну из них уже сломали вандалы. Произошло это в понедельник, 9 марта, в районе музыкального театра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, кто-то оборвал одну из неоновых качелей, которые в конце прошлого года установили на верхней террасе Набережной. Коммунальщики, опасаясь вот таких нерадивых горожан, даже убирали их на ночь от греха подальше. Но все равно не уберегли. Так и чешутся руки у некоторых сломать и навредить.

- Специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» уже ведут работы по замене сломанного крепления, - добавляют в администрации Волгограда. – Одновременно правоохранители ищут вредителей по записям с камер видеонаблюдения, которые установили на Набережной в ходе реконструкции парковой зоны.

Качели то отремонтируют, но как сделать, чтобы подобное не повторилось вновь? Ведь это далеко не первый случай вандализма. Так, в ноябре прошлого года кто-то сломал подвесные качели у музея «Россия - моя история», в декабре от рук вандалов пострадали качели в парке Аттракционов на Спартановке…

- Относитесь бережно к общегородскому имуществу, помогая работникам МБУ поддерживать чистоту территорий и сохранность появившихся здесь объектов, - призывают волгоградцев в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU