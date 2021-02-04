Координатору штаба Навального в Волгограде не удалось оспорить второй арест

Сегодня, 4 февраля, Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу координатора штаба Навального Евгения Кочегина. Напомним, второй раз Кочегин попал в спецприемник 29 января, как только вышел на свободу после административного ареста, который длился семь дней. Он агитировал находившихся там лиц в участии в несанкционированных митингах.

Адвокат Кочегина пытался оспорить решение Дзержинского районного суда (по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), по которому его подзащитного «закрыли» в изоляторе еще на 10 суток, но не вышло.

- Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения или отмены указанного постановления. Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области,