Координатор штаба Навального в Волгограде оспаривает второй арест

Суд отложили до 4 февраля. Фото: объединенная пресс-служба судов.

В среду, 3 февраля, Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по делу координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина. Адвокат настаивает, что в действиях его подзащитного нет ни события, ни состава административного правонарушения. Кроме того, организатором несанкционированной акции в Волгограде он не был и не мог никого агитировать под арестом в спецприемнике.

Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, Кочегин просил дать ему возможность представить дополнения к жалобе. В результате заседание отложили до 4 февраля.

Напомним, Евгения Кочегина вновь задержали прямо на выходе из спецприемника, где он провел целую неделю за организацию первой январской несанкционированной акции. 30 января Дзержинский райсуд вновь привлек его по той же статье, но во второй раз с уже более строгим наказанием - 10 суток в изоляторе.

По итогам двух незаконных акций в Волгограде арестовали несколько человек, более семидесяти оштрафовали на 10 тысяч.