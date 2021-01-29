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Общество

«Агитировал в спецприемнике»: в Волгограде вновь задержали Евгения Кочегина

Ему опять грозит до десяти суток ареста
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сегодня, 29 января, координатора штаба Навального Евгения Кочегина задержали прямо при выходе из изолятора, где он пробыл семь суток. Напомним, его арестовали 22 января за «организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Как сообщил «КП-Волгоград» адвокат Федор Куницкий, Кочегину вновь грозит административный арест до 10 суток.

- Прямо сейчас у нас идет заседание в мировом суде Дзержинского района. Моего подзащитного обвиняют в том, что он якобы агитировал в спецприемнике находящихся там лиц, хотя у него не было телефона и доступа в интернет, соответственно, отсутствовала информация о каких-либо готовящихся мероприятиях, - прокомментировал Федор Куницкий.

Отметим, что прокуратура и полиция Волгоградской области предупредила волгоградцев о последствиях за участие в несанкционированных митингах.