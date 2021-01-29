«Агитировал в спецприемнике»: в Волгограде вновь задержали Евгения Кочегина

Сегодня, 29 января, координатора штаба Навального Евгения Кочегина задержали прямо при выходе из изолятора, где он пробыл семь суток. Напомним, его арестовали 22 января за «организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Как сообщил «КП-Волгоград» адвокат Федор Куницкий, Кочегину вновь грозит административный арест до 10 суток.

- Прямо сейчас у нас идет заседание в мировом суде Дзержинского района. Моего подзащитного обвиняют в том, что он якобы агитировал в спецприемнике находящихся там лиц, хотя у него не было телефона и доступа в интернет, соответственно, отсутствовала информация о каких-либо готовящихся мероприятиях, - прокомментировал Федор Куницкий.

Отметим, что прокуратура и полиция Волгоградской области предупредила волгоградцев о последствиях за участие в несанкционированных митингах.