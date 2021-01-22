В Волгограде за подготовку к митингу арестовали координаторов штаба Навального

Сегодня, 22 января, в Волгограде арестовали Евгения Кочегина - координатора областного штаба Навального. Также задержали его помощницу Марию Худоярову. Информацию «КП-Волгоград» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Евгения Кочегина признали виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Постановлением суда за совершенные правонарушения им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Также к административной ответственности привлек Марию Худоярову, за совершение правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ, - сообщили в судебной пресс-службе.

Отметим, что помощницу координатора регионального штаба ранее уже привлекали к ответственности по данной статье, поэтому у нее это уже повторное правонарушение.

- Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, - уточняют в ведомстве.

Напомним, что сегодня и в прокуратуре Волгоградской области и в региональном Главке предупредили волгоградцев об ответственности за участие в несанкционированных митингах. И призвали жителей региона не поддаваться на провокации и соблюдать все требования правоохранительных органов.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - предупредили волгоградцев в ГУ МВД по региону.