Волгоградцам напомнили о наказаниях за участие в несанкционированных митингах

После митинга 23 января оштрафовали 49 человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

В социальных сетях появилась информация о новых готовящихся в Волгограде митингах. Однако проведение этих мероприятий не согласовывали с органами местного самоуправления. Поэтому прокуратура региона предупреждает: призывы и участие в несанкционированных акциях являются административным правонарушением. Участника митинга старше 16 лет полиция до суда может задержать на 48 часов. А наказанием будет штраф, обязательные работы или административный арест, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Те граждане, которые неоднократно призывают к несогласованным акциям или участвуют в них, могут получить реальный тюремный срок. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. А если на митинг пошли дети, то штраф грозит мамам и папам. Они же компенсируют материальный ущерб, если их ребенок что-нибудь разобьет или испортит.

Напомним, после незаконной акции протеста 23 января полиция в Волгограде задержала 60 человек. К административной ответственности привлекли 3 организатора и агитатора митинга, 49 участников акции получили штрафы в размере десяти тысяч рублей.