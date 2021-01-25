В Волгограде еще 21 человека оштрафовали за участие в незаконной акции

За участие в несанкционированном митинге в Волгограде уже оштрафовали 40 человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 25 января, Центральный районный суд Волгограда вынес вердикты по делам тех, кого задержали в минувшую субботу на несанкционированном митинге. На рассмотрении судьи было 24 материала «о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия». В итоге 21 человека признали виновными. Все они заплатят штрафы – каждый по 10 тысяч рублей.

- Один материал вернули в полицию, еще по двум делам об административном правонарушении производство прекращено, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Уточнив, что пока постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, что всего во время незаконной акции, которая прошла в Волгограде 23 января, полиция задержала более 60 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. 19-ти задержанным суд вынес постановления о штрафе в тот же день. Еще 21-го наказали сегодня. Итого, уже 40 оштрафованных.