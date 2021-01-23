По 10 тысяч штрафа назначил суд 19 задержанным на несанкционированной акции в Волгограде

Участники незаконной акции заплатят штрафы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К ночи 23 января в Центральный районный суд Волгограда поступили материалы на 21 человека, задержанного во время несанкционированной акции сторонников находящегося в СИЗО Навального. Всего во время шествия по центру областной столицы правоохранители задержали около шестидесяти человек, в том числе депутата гордумы Илью Кравченко. По статье 20.2 КоАП РФ за участие несанкционированном массовом мероприятии в суд назначил 19 правонарушителям штраф в размере 10 тысяч рублей.

- По двум делам об административном правонарушении судебное заседание отложено, - сообщила корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы областных судов Екатерина Вальковская.

Все 19 постановлений Центрального суда в законную силу еще не вступили и могут быть обжалованы в установленный срок.

Напомним, несанкционированная акция 23 января 2021 в центре Волгограда продолжалась около двух часов. Среди участников были в основном молодежь и дети. От сквера Симбирцева до Аллеи Героев все шли без происшествий. А у областной администрации, к которой участников акции решили не подпускать, начались задержания. При этом полицейские и ОМОН вели себя довольно деликатно.