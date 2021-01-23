Несанкционированная акция в Волгограде 23 января 2021: фоторепортаж

В центре Волгограда собрались несколько сотен человек.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В эти минуты в центре Волгограда проходит несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, который после возвращения из Германии находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. 23 января 2021 года подобные шествия проходят и в других крупных городах. Место старта запланированного шествия в центре Волгограда с утра огородили временным заборчиком, но в сквер Симбирцева пускают всех. Люди начали собираться у Горьковки за полчаса до часа "Х". Завершилось все спустя два часа задержаниями.
На акцию пришло много молодежи.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
С собой привели даже совсем маленьких детей.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Среди прибывающих большинство – подростки и молодежь. Много детей, взрослые даже принесли с собой совсем маленьких. В толпе выделяются представители разных молодежных субкультур.
По "радио" в сквере призывают покинуть несанкционированную акцию, но люди эти призывы игнорируют. Школьники делают сотни селфи.
В центре Волгограда собрались несколько сотен человек.
Рядом дежурят полицейские. Они никого не трогают, их тоже. Плакатов у участников несанкционированной акции практически не видно.
В два часа полиция все же перекрыла вход в сквер. Внутри за забором уже довольно много людей. Часть пришедших волгоградцев осталась у остановки.
В два часа полиция перекрыла вход в сквер.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - сообщили в региональном главке МВД накануне.
Молодежь оказалась за забором.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В 14.15 протестующие в Волгограде покинули сквер и двинулись по проспекту Ленина в сторону Ворошиловского района.
Колонна двинулась к центру.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Шествие подходит к Аллее Героев.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Как сообщает с места событий корреспондент "КП-Волгоград", визуально на несанкционированной акции собралось около пятисот человек.
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Фото: Екатерина СИМОХИНА
Шествие подходит к аллее Героев, пока все спокойно. Колонне сигналят проезжающие мимо машины.
Аллея Героев.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Фото: Екатерина СИМОХИНА
Дальше Аллеи Героев протестующих не пускают. Здесь выстроились вдоль дороги полицейские. Люди растекаются по кустам.
К администрации несанкционированную акцию не пускают.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
"Класс, меня снимают камеры. Повяжут, мне по ... Там повеселимся". Молодежь прорывается через все ограждения. А у медуниверситета уже проехали машины Росгвардии.
Желающих готовы принять автозаки.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
У администрации области тихо, дежурят силовики. Несанкционированная акция тем временем переместилась в сквер напротив. Многие пробираются по дворам.
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Фото: Екатерина СИМОХИНА
В сквере напротив администрации.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В сквере напротив администрации.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Полиция тоже в сквере. Дорогу к администрации перекрыли.
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Фото: Екатерина СИМОХИНА
"Погуляли и хватит", говорит полиция волгоградцам, которые решили прорваться к администрации, - передает наш корреспондент с места событий.
Начались задержания. Несколько человек с плакатами, и тех, кто провоцировал полицию, погрузили в автобус, стоящий у администрации Волгоградской области. Школьники кидают в ОМОН снежки. Прилетело и в представителей СМИ.
Начались задержания.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Начались задержания.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Полиция и ОМОН ведут себя максимально корректно. Но все же стараются оттеснить митингующих от администрации и из сквера.
Людей уводят в автобус.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области тоже в гуще событий. Генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко лично руководит операцией.
Начальник главка МВД в гуще событий.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Участники несанкционированной акции пока не расходятся. Проспект Ленина у обладминистрации тем временем частично перекрыли. Автомобилистам лучше объезжать стороной центр Волгограда.
Проспект временно перекрыли.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Задержания тем временем продолжаются. Протестующих оттеснили к ДК Профсоюзов.
Задержали уже много участников несанкционированной акции.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Людей ведут к машинам.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Участники акции практически разошлись. Разъезжаются от Современника. Многие продолжают гулять, уже без криков, заходят в кафе, идут на каток. Из машин несется "Перемен" Цоя.