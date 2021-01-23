Несанкционированная акция в Волгограде 23 января 2021: фоторепортаж

В центре Волгограда собрались несколько сотен человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В эти минуты в центре Волгограда проходит несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, который после возвращения из Германии находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. 23 января 2021 года подобные шествия проходят и в других крупных городах. Место старта запланированного шествия в центре Волгограда с утра огородили временным заборчиком, но в сквер Симбирцева пускают всех. Люди начали собираться у Горьковки за полчаса до часа "Х". Завершилось все спустя два часа задержаниями.

На акцию пришло много молодежи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С собой привели даже совсем маленьких детей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Среди прибывающих большинство – подростки и молодежь. Много детей, взрослые даже принесли с собой совсем маленьких. В толпе выделяются представители разных молодежных субкультур.

По "радио" в сквере призывают покинуть несанкционированную акцию, но люди эти призывы игнорируют. Школьники делают сотни селфи.

В центре Волгограда собрались несколько сотен человек.

Рядом дежурят полицейские. Они никого не трогают, их тоже. Плакатов у участников несанкционированной акции практически не видно.

В два часа полиция все же перекрыла вход в сквер. Внутри за забором уже довольно много людей. Часть пришедших волгоградцев осталась у остановки.

В два часа полиция перекрыла вход в сквер. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - сообщили в региональном главке МВД накануне.

Молодежь оказалась за забором. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 14.15 протестующие в Волгограде покинули сквер и двинулись по проспекту Ленина в сторону Ворошиловского района.

Колонна двинулась к центру. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Шествие подходит к Аллее Героев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сообщает с места событий корреспондент "КП-Волгоград", визуально на несанкционированной акции собралось около пятисот человек.

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Шествие подходит к аллее Героев, пока все спокойно. Колонне сигналят проезжающие мимо машины.

Аллея Героев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дальше Аллеи Героев протестующих не пускают. Здесь выстроились вдоль дороги полицейские. Люди растекаются по кустам.

К администрации несанкционированную акцию не пускают. Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Класс, меня снимают камеры. Повяжут, мне по ... Там повеселимся". Молодежь прорывается через все ограждения. А у медуниверситета уже проехали машины Росгвардии.

Желающих готовы принять автозаки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

У администрации области тихо, дежурят силовики. Несанкционированная акция тем временем переместилась в сквер напротив. Многие пробираются по дворам.

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В сквере напротив администрации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В сквере напротив администрации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Полиция тоже в сквере. Дорогу к администрации перекрыли.

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Погуляли и хватит", говорит полиция волгоградцам, которые решили прорваться к администрации, - передает наш корреспондент с места событий.

Начались задержания. Несколько человек с плакатами, и тех, кто провоцировал полицию, погрузили в автобус, стоящий у администрации Волгоградской области. Школьники кидают в ОМОН снежки. Прилетело и в представителей СМИ.

Начались задержания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начались задержания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Полиция и ОМОН ведут себя максимально корректно. Но все же стараются оттеснить митингующих от администрации и из сквера.

Людей уводят в автобус. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области тоже в гуще событий. Генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко лично руководит операцией.

Начальник главка МВД в гуще событий. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участники несанкционированной акции пока не расходятся. Проспект Ленина у обладминистрации тем временем частично перекрыли. Автомобилистам лучше объезжать стороной центр Волгограда.

Проспект временно перекрыли. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Задержания тем временем продолжаются. Протестующих оттеснили к ДК Профсоюзов.

Задержали уже много участников несанкционированной акции. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Людей ведут к машинам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участники акции практически разошлись. Разъезжаются от Современника. Многие продолжают гулять, уже без криков, заходят в кафе, идут на каток. Из машин несется "Перемен" Цоя.