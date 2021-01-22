Волгоградцам напомнили о запрете митингов и флешмобов во время пандемии

Вместе с полицейскими в антиковидные рейды ходят чиновники. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области карантинные ограничения по коронавирусу продлили по 21 марта 2021 года. На брифинге начальник контрольного управления аппарата губернатора Антон Безруков напомнил, что несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом, все действующие ограничения и запреты в регионе сохраняются. Касается это и всех массовых мероприятий, в том числе митингов.

- По-прежнему запрещено проведение митингов, флешмобов и иных организованных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. С установлением административной ответственности в случае нарушения данных требований, - подчеркнул Антон Безруков.

При этом чиновник отметил, что патрули вовсе не зверствуют и к кардинальным мерам прибегают лишь в исключительных случаях и при грубейших нарушениях. Главная цель – избежать вспышек коронавируса.

Среди серьезных нарушений, за которые могут оштрафовать, Безруков назвал работу баров и ресторанов после 23 часов, присутствие в них детей, а также курение кальянов, танцы, корпоративы, банкеты и концерты в увеселительных заведениях.

- Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность, - напомнили в прокуратуре Волгоградской области, отметив, что проведение "акции протестного характера" 23 января 2021 года в Волгограде не согласовано.