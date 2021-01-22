Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 января: снова 253 заболевших и шесть смертей

В реанимации ковидных госпиталей более трехсот волгоградцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за 41 тысячу человек, если точнее, то подхватили инфекцию 41 144 волгоградца. Прирост новых случаев на сегодня 253 человека – заболеваемость ковидом держится на этом уровне с начала января. При этом Волгоград и область остаются на 17-м месте в стране по суточному приросту заразившихся COVID-19 и на 16-м месте по их общему числу. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 января 2021 года.

Статистика. Яндекс

Печальные цифры растут с каждым днем. На сегодня экспертная комиссия подтвердила, что еще у шести волгоградцев коронавирус стал основной причиной смерти. Всего же ковид и его осложнения унесли жизни 564 жителей Волгоградской области – это лишь малая толика тех, кто скончался в ковидных госпиталях.

По данным ИЦК, выздоровевших на сегодня чуть больше, чем новых заболевши х ковидом с лабораторно подтвержденными тестами. Покинули госпитали еще 257 человек. Всего удалось победить коронавирус уже 39,2 тысячи волгоградцев. Однако еще около 4,7 тысячи человек остаются в инфекционных стационарах, среди них 4639 взрослых и 38 детей. На домашнем карантине еще 11,8 тысячи жителей Волгограда и области.

Вакцинация от коронавируса в регионе продолжается. Записаться на прививку можно по телефонам прививочных центров, а с 31 января заработает запись через портал госуслуг - пока она работает лишь в тестовом режиме.