Волгоградцам старше 65 лет продлили самоизоляцию до весны

Берегите себя и будьте здоровы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу на два месяца продлили режим самоизоляции для жителей Волгоградской области старше 65 лет. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал новую версию режимного постановления №179. Работающие пенсионеры смогут продлить больничный в ФСС еще на два месяца – вплоть по 21 марта 2021 года. Все остальные действующие в Волгограде и области карантинные правила и ограничения по коронавирусу остались без изменений. Так что ходить в масках и перчатках волгоградцы будут как минимум до середины весны.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, касающийся работающих пенсионеров абзац постановления с изменениями от 22 января 2021 года дополнили фразами «с 25 января по 7 февраля 2021 г., с 8 по 21 февраля 2021 г., с 22 февраля по 7 марта 2021 г., с 8 по 21 марта 2021 г.». Именно на это постановление ссылаются при оформлении листков временной нетрудоспособности работающим пенсионерам в Волгоградской области.