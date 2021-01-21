В Волгограде чиновников оштрафовали за волокиту по ликвидации «белого моря» Химпрома

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура наказала облкомприроды за то, что они не решают вопрос с ликвидацией залежей ядохимикатов, которые остались после деятельности «Химрома». Пока чиновников оштрафовали только за волокиту, но проблема с повестки дня не снята.

Территория волгорадского «Химпрома» пустует уже много лет. Завод разваливается, а «белое море» ядохимикатов продолжает отравлять все в округе. В 2018-м году было подписано соглашение с Японией, которая решилась построить на базе химзавода новое производство. А землю с тоннами химикатов отдали в аренду москвичам. Власти обещали, что к 2022 году территорию расчистят, новый завод построят… Но на дворе уже 2021 год, а дело не сдвинулось с мертвой точки. В конце 2020-го волгоградский природоохранный прокурор направил в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области запрос с требованием пояснить, почему затягиваются сроки заключения контракта на ликвидацию «белого моря». 28 дней чиновники вели переписку с прокуратурой, но запрашиваемые документы так и не предоставили и явно затягивали сроки их предоставления.

Сотрудники ведомства не выдержали и завели дело об административном правонарушении.

- Суд Краснооктябрьского района Волгограда назначил комитету за волокиту штраф в размере 50 тысяч рублей. Волгоградский областной суд оставил это решение без изменения, - сообщают в волгоградской природоохранной прокуратуре.