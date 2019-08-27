«Белое море» волгоградского Химпрома отдали москвичам

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-27T18:16:37+03:00

"Химпром" за копейки ушел московской фирме, зарегистрированной всего несколько месяцев назад. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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С третьей попытки «Белое море» волгоградского «Химпрома» все-таки сдали в аренду. Правда, отдали эту землю в семь раз дешевле, чем планировали. Изначальная цена участка была 2,8 миллионов рублей, а отдали территорию шламонакопителя на 433 тысячи рублей. Согласно данным с Всероссийской электронной торговой площадки победителем аукциона на право аренды стала московская компания АО «Гарантбизнес».

«Белое море» выставлялось на торги уже трижды. Два первых аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. На этот раз на гектары Химпрома претендовала кроме московский фирмы еще и ООО «АТК» из Алтайского края, но они предложили еще меньшую сумму за волгоградский шлак.

Белое море показали с высоты птичьего полета."Белое море" - шламохранилище Волгоградского завода Химпром. Чудовищное место, похожее на мёртвую планету... или делающее планету мертовой. https://instagram.com/blinkovfpv http://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

Напомним, что большая часть имущества «Химпрома» находится в залоге у кредиторов. А вот территория «Белого моря» оказалась свободной. Но желающих взять не себя ответственность по утилизации этого опасного объекта до сих пор не находилось. После оформления сделки москвичам предстоит проделать просто огромную работу, ведь горы ядовитого шлака, скопившиеся на берегу Волги - серьезная проблема.

Отметим, что тот же «Гарантбизнес" ранее выкупил имущественные права и новое оборудование "Химпрома", и заплатил за все это в десять раз меньше от первоначальной цены лотов.

ИСТОЧНИК KP.RU