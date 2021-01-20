В Волгограде в день Сталинградской победы выберут лучшего учителя страны

Российских учителей в Волгограде ждут 3 этапа конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская область впервые примет у себя решающий этап конкурса «Учитель года России». В наш регион съедутся 85 лучших педагогов со всей страны. Конкурсная программа начнется с 25 января и продлится до 2 февраля. Вопросы проведения всероссийского смотра обсудили на совещании у губернатора Андрея Бочарова. Особое внимание уделили соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников и гостей конкурса.

- Наша общая задача — на самом высоком уровне провести финальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России», создать для всех участников, организаторов и гостей яркую, незабываемую атмосферу. Сделать так, чтобы учителя имели возможность обменяться лучшими актуальными практиками и наработками в сфере воспитания и образования и сохранили о Волгоградской области самые лучшие впечатления и воспоминания, - отметил глава области.

Соревнования среди российских учителей в Волгограде пройдут на двух площадках – в ГДЮЦе и школе №55 «Долина знаний». Кстати, именно в этом образовательном учреждении работает Лариса Арачашвили, которая в прошлом году выиграла «Учитель года - 2019». Благодаря ее успеху проведение финала смотра-2020 доверили Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, в регион также приедут признанные в России и за рубежом авторитетные эксперты в сфере образования и воспитания. Волгоградскую область в этом году представит учитель биологии и химии Бурковской школы Среднеахтубинского района.