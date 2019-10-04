Учитель года-2019 Лариса Арачашвили: Я не рок-звезда, и после победы ничего не изменится - вернусь в класс

Молодая, красивая, кстати, талантливая, современная, модная и … преданная детям. Может быть, потому и любимая учениками. А теперь еще и членами жюри, которые выбрали 28-летнюю Ларису Арачашвили, учителя русского языка и литературы учителем года в России.

Всероссийский конкурс проходил в несколько этапов. Сначала волгоградка выиграла у коллег в Волгоградской области, потом вошла в 15 лучших в Грозном, а затем вышла в супер-финал. Конкурсанты давали открытые уроки, проводили внеклассные мероприятия, обсуждали современные проблемы образования с коллегами. Каждый день был насыщен по-максимуму. Все это время Ларису активно поддерживали родные, коллеги и ученики. Ребята писали любимому учителю в соцсетях, отправляли смс. Для них оказалось важным, чтобы их любимого учителя оценили и другие.

Пока мы не воспитаем самого учителя, мы не сможем воспитать наших учеников. Фото: соцсети

«Комсомолка» поговорила с педагогом сразу после финала.

Как удалось завоевать такой авторитет?

- Надо пытаться не завоевать авторитет у ребят, а стараться понять их. Я, например, слушаю такую же музыку, чтобы дети понимали, что педагог говорит на том же языке. Важно донести до учеников, что учитель может понимать то, чем они живут, о чем думают. Важное условие контакта с детьми – быть максимально честным, потому что ребята это всегда очень ценят

В чем секрет успеха, почему вы, а не другие получили эту награду?

- Все дело в том, что мне дали возможность делать то, что я хочу, работать, так как я хочу, создавать так как мне нравится мой урок, мое классное мероприятие. Многие регионы передавили конкурсантов, стерли их индивидуальность. Слава богу, у нас такого не было и я вошла в пятерку.

- Что стало самым ярким впечатлением конкурса?

- Мне очень запомнилось внеурочное мероприятие, были сбои, но дети очень старались помочь, было приятно. Они подошли после занятия, обняли, сказали, как им понравилось. Не зависимо от того в конкурсе ты работаешь, на жюри выступаешь, все мы это делаем ради детей.

- А какие сейчас дети?

- Я не знаю, я могу только сказать, какие мои дети: мои дети умные, мои дети замечательные. Все зависит от отношения к детям. Если ты говоришь человеку сто раз, что он дурак, он будет считать себя таковым и вести себя также.. Еслии ты говоришь ребенку, что он талантливый умный, что может больше, он в итоге и сможет больше.

- Но как ребенка замотивировать на учебу?

- Я не знаю ответ. Наверное, к каждому есть индивидуальный подход. Кого-то лучше поощрить, кого-то надо заинтересовать, кому-то надо показать схожие вещи в предмете с его увлечениями. Поймите, нет рецептов в педагогике. Мы личности, индивидуальности, все разные.

- После победы у вас будет насыщенная программа. Вы готовы к этому?

- Конечно, это отвлечет от основной работы. Мне хочется, как и прежде, входить в класс и учить. Я не рок звезда, я учитель. Это мое призвание.

Кстати, волгоградка пока не замужем, поэтому может все свое время посвящать любимому делу.

Ну а в родной школе «Долина знаний» Ларису очень ждут. Будут встречать как положено: с почестями.

- Соберемся в актовом зале: учителя, ученики и поздравим победителя. Мы надеялись, что именно наш учитель станет лучшим. Ведь когда мы опрашивали детей, каким должен быть педагог, дети сказали: добрым, справедливым, чутким, отзывчивым, все это про Ларису Гивиевну, - говорит директор школы "Долина знаний" Байкалов.

"Забота – с этого начинается любовь к родине, когда ты чувствуешь любовь родины на себе". Фото: соцсети

ДОСЛОВНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/735891" frameborder="0"></iframe> Лариса Арачашвили выступила с публичной лекцией о воспитании.

"Когда дети перестали чувствовать любовь Родины?"

Из публичной лекции Ларисы Арачашвили в финале конкурса:

«Ребенка невозможно воспитать, ограждая от всего, лишая возможности нести ответственность за собственные поступки. Воспитание возможно только в том случае, когда мы возьмем ребенка за руку и поведем, четко понимая куда, как и зачем мы его ведем».

"Мы говорим об успешной системе воспитания в советском союзе. Но лихие девяностые с их рэкетом, разбоем и малиновыми пиджаками подарили тоже воспитанники советской школы, бывшие пионеры и комсомольцы. Мы всегда по привычке обвиним загнивающий Запад, правительство. Но будем упорно отворачиваться от факта: это ошибка воспитания".

«Забота – с этого начинается любовь к родине, когда ты чувствуешь любовь родины на себе. Так когда что-то сломалось, что дети перестали чувствовать любовь родины? И разрушили очень многое, что кропотливо создавали те, кто поднимал страну из руин после Великой Отечественной войны».

«Учитель должен затрагивать эмоциональную сферу ребенка, стимулировать диалог и переживания, рефлексию и создавать условия для присвоения ребенком ценностей. Педагог должен владеть формами и методами воспитания. Понимать содержание современного воспитания. Педагог должен развиваться в этой сфере, а что происходит на самом деле?

Пока мы не воспитаем самого учителя, мы не сможем воспитать наших учеников. Учитель ключевая фигура. Решить что воспитанием это просто или задуматься, так ли это просто».