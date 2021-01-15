Благодаря победе в конкурсе «Учитель года - 2019» волгоградского педагога Ларисы Арачашвили Волгоград этой зимой принимает финал всероссийского конкурса. С 25 января по 2 февраля в городе-герое соберутся 85 претендентов на главный приз - Большого хрустального пеликана. Конкурс «Учитель года России» пройдет на двух площадках - в школе №55 «Долина знаний», где работают сразу два финалиста, и в ГДЮЦе.Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, в подготовке к финалу конкурса задействованы все службы и ведомства. Ведь лучшим учителям страны должны обеспечить не только комфортные условия для проживания, соревнований и культурную программу, но и безопасность, в том числе ковидную. Всех участников ждет обязательное тестирование на COVID-19.Финал по традиции пройдет в три этапа. По итогам заданий «Методическая мастерская» и «Урок» выберут 15 лауреатов конкурса. После классного часа и мастер-класса останется пятерка финалистов. А имя победителя станет известно 2 февраля после пресс-конференции «Вопрос Учителю года». Волгоградскую область в этом году в финале конкурса представляет Виктория Кутнюк - учитель биологии и химии Бурковской школы Среднеахтубинского района.- Не верится, что всего год прошел. Будто целая жизнь, - делится Лариса Арачашвили в своем инстаграме. - Однако, несмотря на все плюсы, все счастливые моменты, подаренные мне этим годом, я очень жду того, кто сменит меня на посту, будет лучше меня. А я смогу хулиганить.