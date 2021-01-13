«Ротор» второй день теряет игроков. Накануне стало известно, что изъявил желание расторгнуть контракт голкипер Александр Довбня. А 13 января волгоградский клуб объявил о том, что атакующий полузащитник Александр Саплинов больше не наденет сине-голубую футболку. 23-летний игрок был в волгоградской команде на правах аренды из «Ростова». Волгоградский клуб договорился с дончанами о расторжении соглашения. В «Ротор» он перешел в конце августа с травмой. Футболист собирался набрать форму, а затем помогать волжанам на футбольном поле. «Угадал с командой, сто процентов», - говорил Александр Саплинов после подписания арендного соглашения с сине-голубыми.Но в футболке «Ротора» полузащитник появился на поле только 2 раза – в провальном для команды матче с «Крыльями Советов» в Кубке России, а также провел 5 минут в игре РПЛ со «Спартаком».