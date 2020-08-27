Новый нападающий «Ротора» Александр Саплинов рассказал, почему пропускает тренировки

Фото: ФК Ростов

Одним из последних новичков «Ротора» стал Александр Саплинов. Футболист перешел в стан сине-голубых из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Но пока игрок атаки даже не тренируется. У Саплинова было повреждение, в общей группе он начнет занятия на следующей неделе. После перехода в «Ротор» появились споры. А кого именно подписал клуб: нападающего или полузащитника? В «Балтике» он был хавбеком. А в «Ростове» его использовали как форварда. Но сам Саплинов не видит для себя разницы, в каком амплуа действовать.

- Как тренер видит, на ту позиции и ставит, а мне остается только доказывать, - приводит слова Саплинова пресс-служба «Ротора».

23-летний футболист, рост которого за 190 сантиметров, в августе подумывал над сменой клуба. В «Ростове» он получал мало игрового времени. Когда возник вариант с «Ротором», то долго не размышлял. Уверен, что угадал с командой, сто процентов!

- Мне позвонил агент. Сказал, что мной интересуется «Ротор». Согласился, не раздумывая.

Личная задача на сезон банальная, но амбициозная – играть как можно лучше, чтобы и результаты команды становились положительными.

- Хочу совершать голевые действия, чтобы помочь команде занять достойное место в Тинькофф РПЛ. Все качества, которые не раскрыты, я думаю, я раскрою в «Роторе».

Футболист уже успел прочувствовать атмосферу домашних игр волгоградцев. Он играл против «Ротора» на «Волгоград Арене» за «Балтику». А также побывал в качестве зрителя на недавнем матче с «Сочи».

- Когда много болельщиков, это круто! Для Волгограда это уже привычно. На поле ты слышишь только шум, а что там именно кричат непонятно. Но самое главное, что создается настоящая футбольная атмосфера!

Александр Саплинов с позитивом смотрит на выступление за «Ротор». Это, конечно, обнадеживает болельщиков. Ведь сине-голубым надо подправить турнирное положение. В ближайшем матче с «Химками» атакующий игрок участия не примет. Но после паузы на игры сборных Саплинов уже должен выходить на футбольные поля в футболке «Ротора».