Некоторые клубы Российской премьер-лиги уже приступили к подготовке к весенней части сезона. У «Ротора» отпуск закончится 14 января. Но сегодня стало известно, что волгоградский клуб потерял одного вратаря. Сине-голубых покинул Александр Довбня. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», 33-летний голкипер сам решил уйти. Об этом он сообщил руководству 12 января и написал заявление. Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон без денежной компенсации.Александр Довбня перешел в «Ротор» прошлым летом из «Оренбурга». В Российской премьер-лиге голкипер провел за волгоградскую команду 6 матчей, в которых пропустил 9 мячей. Также он сыграл во встрече Кубка России с «Крыльями Советов», которым «Ротор» уступил со счетом 0:3. По ходу первой части сезона тренерский штаб сине-голубых больше доверял хорватскому вратарю Йосипу Чондричу.А в своем аккаунте в Instagram Александр Довбня опубликовал видео, как он едет на автомобиле по набережной Волгограда под песню «Во что я верю» Леши Бинома. На видео звучат такие строчки:Пока могу я на что-то влиять,Найду силы, чтоб биться до конца.На тех, кто мне желает зла, просто наплевать.Верю только в тех, кто рядом, кто не замазал лица.Интересно, эти строчки Довбня кому-то адресует или нет?