Ремонт теплосетей после произошедшей в городе Волжском Волгоградской области коммунальной аварии, в которой три человека получили ожоги, один погиб, запланировали провести сразу после новогодних праздников – 10 и 11 января 2021 года. Из-за этого три микрорайона новой части Волжского - № 27, 28 и 32а – временно останутся без отопления и горячей воды. А в расположенных там образовательных учреждениях 11 января объявят выходным днем.Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, не будут работать 11 января 2021 в Волжском детские сады №2 и №3, также продлят на один день каникулы в одной из школ города - не будут учиться дети в корпусе школы №37.При этом полного отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах коммунальщики не планируют – понижать температуру теплоносителя будут постепенно. А вечером и ночью тепло и горячую воду будут поставлять жителям в обычном режиме.Напомним, прорыв теплотрассы на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира случился 3 января. Ожоги хлынувшим из лопнувшей трубы кипятком и паром получили четыре человека, один из них скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.