В Волжском устраняют крупную коммунальную аварию на теплотрассе, в результате которой четыре человека получили ожоги, а новая часть города частично осталась без тепла и горячей воды. Прокуратура Волгоградской области проводит проверку по факту произошедшей коммунальной аварии в Волжском.- По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила «КП-Волгоград» помощник прокурора региона Оксана Черединина.Напомним, трубу теплотрассы диаметром 600 мм прорвало на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой вскоре после полудня 3 января. Вырвавшиеся наружу кипяток и горячий пар ошпарили находящихся рядом людей. Спасатели эвакуировали с места ЧП четверых пострадавших, двоим понадобились носилки. Сейчас все пострадавшие мужчины находятся в ожоговом центре 25-й больницы Волгограда. Ситуацию взял под контроль губернатор Андрей Бочаров.