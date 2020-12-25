8 жителей Волгоградской области пострадали в страшном дорожно-транспортом происшествии на трассе под Рязанью. Ночью автобус «Москва-Волгоград» вылетел в кювет и перевернулся. Погибли 4 человека, в том числе 32-летний водитель из Волгоградской области. Личности погибших устанавливаются. Как сообщили «КП» в экстренных службах, среди тех, кто получил травмы, четверо детей от семи до тринадцати лет. Список получивших в аварии травмы волгоградцев:Валуев К.А. (7 лет)Валуев Д.А. (13 лет)Валуева О.Д. (32 года)Шипилова И.Ю. (45 лет)Кипридис Л. (11 лет)Шавлинов В.Н. (48 лет)Иванов Я.В. (31 год)Синюков Я.В. (около 10 лет)Пострадали еще три жителя Москвы и Подмосковья: Гейс Л.А. (Подольск, 17 лет), Степанов Р.С. (Видное, 26 лет), Рыкова А.О. (Москва, 44 года).Пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют в больницы Москвы и Рязани.Напомним, ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Волгоград» произошло ночью, около 3.00, на 247 километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области. Водитель не справился с управлением, транспорт вылетел в кювет и перевернулся. Автобус «Mercedes» принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». На месте аварии в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» работают экстренные службы. Туда отправились специалисты комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи перед региональными комитетами здравоохранения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в связи с ДТП под Рязанью. Глава региона поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Рязанской области для оказания помощи пострадавшим волгоградцам и ликвидации последствий аварии, а также содействовать в доставке пассажиров автобуса домой.