Новый год и Рождество 2021 в Волжском: программа праздничных мероприятий

Город уже украсили новогодние инсталляции. Фото: администрация Волжского

Концерты, детские праздники и представления, дискотеки для детей и взрослых в парке, автопробег, забег Дедов Морозов, хороводы у елки в новогоднюю ночь и рождественский фестиваль скандинавской ходьбы – несмотря на коронавирусные ограничения программа праздничных мероприятий на Новый год и Рождество 2021 в Волжском будет весьма насыщенной. Большая часть привычных праздничных событий и развлечений на зимних каникулах пройдет на улицах, в парках и скверах и с ограниченным числом участников. Отмечать самый любимый зимний праздник в Волжском начнут с 25 декабря 2020. На улицы выйдут автобусы в новогоднем оформлении, в городе уже установили пять елок и зажгли огни сотен гирлянд и светодиодных инсталляций.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 отметить праздник в Волжском и поводить хороводы у елочки можно будет с 1.00 до 3.00 в парке «Волжский», в парке «Гидростроитель» и у центра «Юность». В программе – новогодние гуляния, поздравления, музыка, веселье и переливающиеся огни.

С 25 по 31 декабря 2020 в программе праздничных мероприятий на Новый год 2021 в Волжском акция «Волжский Дед Мороз». Дедушка вместе со Снегурочкой будут ездить по дворам и поздравлять их жителей. Встретить их на улице в будние дни можно будет вечером с 17.30 до 19 часов, в выходные дни - с 11 до 13 часов. Кстати, не забудьте: 31 декабря в регионе объявили официальным выходным днем.

С 25 по 29 декабря 2020 и с 3 по 5 января 2021 в парке «Гидростроитель» Волжского стартует семейная интермедия «Новогодняя елка». Начало представлений в 16.00 и в 18.00.

Елки для особенных детей устроят 27 декабря 2020 в ФОКе «Авангард» и 28 декабря в ДК «ВГС». А «Юность Волжского» пригласит ребят на турнир по бочче.

26 декабря 2020 в 11.00 в программе праздника в Волжском - автоновогодний квест. И дважды, провожая старый и встречая Новый год, соберутся в парке «Волжский» на традиционный забег Деды Морозы – 26 декабря 2020 в 10.00 и 3 января 2021 в 12.00.

27 декабря 2020 в 11.00 по улицам Волжского проедет новогодний автопробег Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничную круговерть в Новом 2021 году для жителей Волжского откроют 2 января в 15.00. Каждый день вплоть по 10 января в это время горожан будут ждать активности и зарядка в парках «Волжский», «Гидростроитель» и «Новый город», у КМЦ «Юность» и на площадке в 21-м микрорайоне.

Со 2 по 10 января 2021 с 11.00 парк «Гидростроитель» приглашает детвору Волжского на веселые дискотеки под открытым небом, а с 16.00 до 19.00 каждый день будут начинаться дискоелки для взрослых под названием «Танцы под шубой».

Любителей скандинавской ходьбы из Волжского 6 января 2021 в 12.00 приглашают на рождественский фестиваль «Тропа здоровья». Он пройдет у ФОКа «Авангард». В это же время в поселке Краснооктябрьский в ФОКе «Восход» устроят турнир по зимнему мини-футболу.

7 января 2021 в 17.00 светлый праздник Рождества в Волжском отметят в ДК «Октябрь». Мероприятие устроят совместно с Волжским благочинием. А 8 января 2021 в 12.00 на Рождественские встречи с Дедом Морозом приглашает парк «Новый город».

Также детвору и их родителей приглашают на новогодние сказки.