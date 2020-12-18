Волгоградская прокуратура добилась ужесточения приговора виновнику смертельного ДТП из Башкирии

У семейной пары шансов выжит в ДТП почти не было. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по уголовному делу о смертельном ДТП. 23 июля 2019 года на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград» в Дубовском районе житель Башкортостана Инсаф Ишмухаметов за рулем «Toyota Allex» столкнулся по касательной «Kia Sportage». Оба автомобиля ехали в одном направлении. От удара «Kia» вылетела на встречную полосу, где на нее на полном ходу влетел рейсовый автобус. В результате погибла семейная пара из Перми – 29-летняя девушка и 36-летний мужчина. А их шестилетняя дочка получила серьезные травмы. А сам Инсаф Ишмухаметов умчался с места ДТП. Однако его настигли свидетели трагедии и попросили вернуться.

3 сентября 2020 года Дубовский районный суд признал 69-летнего жителя Башкортостана виновным за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Наказание – 4 года в колонии-поселении и запрет управлять автомобилями в течение 2,5 лет. Однако прокуратура посчитал, что квалификация уголовного дела необоснованно изменили, а сам вердикт слишком мягкий, и оспорила решение. Волгоградский областной суд удвоил срок лишения свободы для виновника аварии. Он проведет в исправительной колонии общего режима 8 лет, а затем еще 2,5 года не сможет управлять транспортом. Инсаф Ишмухаметов признал вину частично, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Его взяли под стражу в зале суда.