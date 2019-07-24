Гнали 10 километров: водители сдали в полицию лихача, по вине которого семья разбилась в ДТП

Страшные кадры с регистратора. Трасса Волгоград-Саратов, полоса сужается. «Машина, машина», - кричит мужчина своей супруге за рулем. Через секунду они врежутся в автобус на встречной полосе. Жуткая авария произошла 23 июля на саратовской трассе. Дмитрий Тарасов с женой Оксаной и с пятилетней дочкой ехали из Перми на море, о котором мечтали несколько лет. Взрослые погибли на своей «Киа» в столкновении с автобусом. Девочка сумела выжить благодаря хорошему детскому креслу. Сейчас за ее жизнь борются медики. К ней уже выехали родные. Тела погибших доставят в Пермский край сослуживцы главы семейства – он был полицейским, его жена - медсестрой.

За секунду до смертельного столкновения.

Сначала причиной аварии посчитали выезд на встречную полосу по вине водителя разбитого авто. Да, жалко, но сама виновата. Как оказалось, дело не в неопытности молодой женщины. На появившейся записи видеорегистратора четко видно: полоса сужается до одной, и в последний момент в зазор пытается влезть, нарушая правила, белая «Тойота». Именно уворачиваясь от нее Оксана резко выкрутит руль на встречку, еще не зная, что там их «ждет» автобус.

Водитель «Тойоты», который также торопился на море, поехал подальше от места ДТП. Но автомобилисты, ставшие свидетелями жуткого столкновения, решили, что мужчина должен ответить за свои действия. Они помчались за ним. Ему сигналили, мигали, но тот отреагировал только через десять километров, когда понял, что преследователи не отстанут. Самоуправством водители заниматься не стали, а сдали сотрудникам ГИБДД с подробным объяснением и предоставлением записи видеорегистратора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722085" frameborder="0"></iframe> Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.

Ребенок в страшной аварии выжил только благодаря детскому креслу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сам водитель из Башкортостана своей вины не чувствует. Мол, водитель «Киа» могла бы его и пропустить.

- По факту гибели в ДТП семейной пары и получения травм их дочерью следователями Отдела МВД России по Дубовскому району проводится доследственная проверка, назначены необходимые в этих случаях экспертизы и исследования. Во время осмотра на машине "Тойота" обнаружили свежие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли быть образованы от касательного столкновения с "Киа" во время перестроения. В рамках проверки будет дана юридическая оценка и квалификация действиям водителя «Тойоты», который мог спровоцировать это ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.