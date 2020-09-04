В Волгоградской области вынесли приговор водителю, который убил в ДТП супругов из Перми

Осужденный вину не признал, хотя момент аварии попал в объективы видеорегистраторов Фото: Андрей МИРЕЙКО

Дубовский районный суд вынес приговор жителю Башкирии, по вине которого в Волгоградской области произошла жуткая авария. В июле прошлого года на участке под Дубовкой трассы Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград подсудимый совершил столкновение на своей машине Тойота Allex с автомобилем Kia Jes, который двигался в попутном направлении. От удара водитель корейского авто потерял управление и выехал на встречную полосу дороги, где двигался автобус Higer. За рулем Kia ехала семья из Перми. Они направлялись на отдых на черноморское побережье. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Kia и его жена-пассажир от полученных травм скончались. А их 7-летняя дочь была госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

Виновник аварии, управлявший автомобилем Тойота Allex, скрылся с места ДТП. Он был задержан в 10 километрах от места происшествия и помещен в СИЗО. Суд Дубовского района признал 69-летнего жители Башкортостана виновным, наказав тюремным сроком на 4 года в колонии-поселении. Также он не сможет управлять автомобилями 2,5 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, осужденный свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть.