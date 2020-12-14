В Волгограде вновь начал ходить трамвай №1

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Волгограде с 14 декабря вернулся трамвайный маршрут №1. Первый рейс электротранспорта ушел сегодня в путь в 5.17 с остановки «Детский центр». В начале декабря стало известно, что трамвай №1 снова будет ходить по привычному маршруту. В последние дни рабочие меняли рельсы на участке улиц Чинарской и Просвещения в Ворошиловском районе. Ремонт удалось провести благодаря участию Волгограда в пилотном федеральном проекте. Но рельсы на путях уложили не новые, а с линии скоростного трамвая.

Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», демонтированные с линии СТ шпалы и рельсы прошли экспертизу на заводе «ВЭТА». Не все материалы оказались убитыми. Отобранные рельсы подходят для эксплуатации на малонагруженных участках, в том числе на маршруте трамвая №1.

Напомним, маршрут электротрансопрта ходит в границах остановок «Детский центр» и «Мончегорская». В июле этого года мэрия приняла решение закрыть его из-за сократившегося числа пассажиров из-за пандемии. Однако волгоградцы не оценили решения властей и активно добивались возвращения трамвая №1. Первый состав от улицы Мончегорской уходит теперь 5.46, последний – в 22.38. Рейсы от остановки в 19.02 и 21.00 следуют в депо до остановки «Завод Ахтуба». Самый поздний трамвай от «Детского центра» отправляется в 23.03, который идет не до «Мончегорской», а до остановки «Радомская». Полное расписание трамвая №1 смотрите в таблице.