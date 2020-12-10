В Волгоградской области началась массовая вакцинация от коронавируса

В первую очередь, вакцину будут колоть врачам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сегодня, 10 декабря, на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщили "КП-Волгоград" в администрации региона. Однако уколы будут делать не всем подряд. Сначала вакцину «Спутник V» получат медики, учителя и работники социальной сферы. Но принудительно никого колоть не будут.

- Обращаю ваше внимание, что вакцинация должна происходить исключительно на добровольной основе. Поручаю областному комитету здравоохранения приступить к плановой вакцинации жителей от коронавирусной инфекции, - сказал Андрей Бочаров.

Как отметил губернатор, вакцина будет поступать в регион партиями в соответствии с графиком министерства здравоохранения Российской Федерации. Председатель облздрава Анатолий Себелев доложил главе региона, что система здравоохранения области готова к проведению массовой вакцинации. В Волгоградской области открылись 12 прививочных центров в Волгограде и крупных городах региона. Получить вакцину изъявили желание более трех тысяч медиков.

Напомним, первые добровольцы прошли вакцинацию от коронавируса еще в октябре. Среди них были те, кто после прививки заболел ковидом. Но после первой дозы. При вакцинации от COVID-19 человеку в течение трех недель вводят 2 дозы «Спутника V».