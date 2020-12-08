От коронавируса привьют 700 тысяч волгоградцев

Тысяча доз вакцины поступит в регион на этой неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на этой неделе ожидают прибытия тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Как рассказала на брифинге зам. председателя регионального комитета здравоохранения Елена Краснова, ориентировочная дата прибытия второй партии - 9 декабря. Первыми получат вакцину врачи инфекционных госпиталей, которые работают в «красной зоне». На сегодняшний день изъявили желание привиться уже около трех тысяч волгоградских медиков. Всего же получат вакцину от коронавируса чуть более 700 тысяч жителей региона.

- Между администрацией Волгоградской области и Минздравом РФ подписано соглашение о поставке первой партии вакцины в объеме 2156 доз. Первые 42 дозы мы уже получили. Они были использованы в октябре – ноябре, - рассказала Елена Краснова.

В области оборудовали уже 12 прививочных центров во всех крупных городах. В дальнейшем их будет больше, в том числе появятся они в районных больницах. Вакцина будет маркированная. А главная сложность в том, что флакон рассчитан на 5 доз. Так что если его размораживают и вскрывают, он должен быть использован быстро и полностью. Хранится «Спутник V» при температуре -18 градусов. Для этого нужны морозилки и при транспортировке, и при хранении, и в самом кабинете.

Кто первым получит вакцину?

Первая тысяча доз вакцины от коронавируса будет использована для медработников, оставшиеся дозы - для работников школ и детсадов, а также социальных работников, в первую очередь тех, кто работает в учреждениях закрытого типа и круглосуточного пребывания.

Сколько волгоградцев привьют от коронавируса?

Задача привить от коронавируса в ближайшее время 30% населения – это более 700 тысяч человек. Сначала вакцину получат категории риска, а затем и все остальные волгоградцы, которые захотят привиться и получить защиту от коронавируса.

Когда придет вакцина для массовой вакцинации?

- В настоящее время комитет здравоохранения не располагает точными датами поставок вакцины на территорию нашей области, в каком она количестве будет поступать и каким будет график. Мы на сегодня готовы принять вакцину на все население, которое планируется привить в первом квартале 2021 года, - рассказала Елена Краснова.

Придется ли платить за прививку от коронавируса

- Вакцина, которая поступает в рамках соглашения с Минздравом РФ, поступает за счет федерального бюджета и делается бесплатно по полису ОМС.

Когда появится иммунитет к коронавирусу после прививки?

Вакцинация проходит в два этапа. Сначала один внутримышечный укол, через 21 день второй. Иммунитет после ковидной вакцины вырабатывается через три недели после получения второй компоненты.

Нужна ли прививка уже переболевшим ковидом?

- На сегодня по рекомендации разработчиков рекомендовано прививать не раньше, чем через полгода после перенесенного заболевания. Нужно ли это делать, каждый решает самостоятельно.

Как будут отслеживать результат вакцинации от коронавируса?

- Вакцина маркирована. В день ее использования ФИО заносится в федеральный регистр Минздрава РФ, данные о привитом будут отслеживаться и впредь. Эффективность этой вакцины можно будет посмотреть по количеству заболевших среди сделавших прививку. Пока статистика благоприятная.

Как составят график прививок на Новый год?

Вторая компонента вакцины от ковида вводится через 21 день. Это не будет проблемой для тех, у кого срок выпадет на новогодние праздники, считают в обздраве:

- Медицинские организации будут работать без перерыва на праздники. Дело самих вакцинируемых - прививаться в праздники или нет. Однако очень важно соблюдать этот интервал в 21 день.

Как можно будет записаться на прививку от ковида?

- Это будет очень простой механизм. Мы будем вывешивать контакты прививочных центров, которые будут работать в Волгоградской области. Любой желающий сможет подойти туда, пройти осмотр терапевта и, если отсутствуют противопоказания, получить эту вакцину.

Какие придется соблюдать ограничения?

Главное ограничение – прививку от ковида делают людям старше 18 лет и младше 60 лет. В дальнейшем производители планируют расширить возрастной ценз. Нельзя вводить вакцину, если имеется заболевание в острой стадии.

В канун новогодних праздников учтите: за 2 недели до вакцинации от коронавируса, а также 42 дня после, нельзя принимать алкоголь - вообще нельзя.

Вакцинация от коронавируса - дело добровольное

- Если человек не хочет прививаться от ковида, то его не в праве ни один из руководителей принудить либо обязать сделать это. У нас вообще нет принудительной вакцинации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди 42 первых добровольцев есть заболевшие

- К сожалению, есть случаи заболевания после получения первой дозы, подчеркиваю - первой дозы, среди тех медработников, кто имел тесный контакт с больными, - признает зампред облздрава.

Перед вакцинацией у всех добровольцев взяли мазки на наличие антигена. Были получены отрицательные результаты. Но человек мог уже находиться в состоянии заражения при отсутствии клинических симптомов. Они проявились через 10 – 12 дней после прививки. К тому времени иммунитет сформироваться еще не успел.

- Уже прошел 21 день после введения второй компоненты вакцины, никто из медработников не заболел. Все 42 человека перенесли иммунизацию достаточно хорошо для своего здоровья, никто не наблюдал поствакцинальных осложнений. Мониторили состояние ежедневно. Наблюдалось невысокое повышение температуры до 37,2 градуса, которое проходило без каких-либо жаропонижающих препаратов. Вакцина очень хорошо себя зарекомендовала и у нас есть очень большое количество желающих ее получить, - заявила Елена Краснова.