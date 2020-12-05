«Нас много и мы не сдадимся»: в Волгограде сторонники местного времени вышли на площадь

На площади Металлургов собрались более двухсот волгоградцев. Фото: Олег Бацула

Несмотря на 12-градусный мороз в субботу более двухсот сторонников местного времени собрались на площади Металлургов у Царицынской оперы в Волгограде. Люди пришли, чтобы в очередной раз заявить о своей позиции: «Нас много и мы не сдадимся». Всего несколько дней осталось до заседания Госдумы, где депутаты примут судьбоносное для Волгоградской области решение о переводе часов на час назад – на московское время.

Как сообщает «КП-Волгоград», на площади дежурили полицейские. Но проведению акции сторонников волгоградского времени они не мешали. Люди были в масках, как и положено во время пандемии коронавируса. Кто-то просто поддерживал пришедших, кто-то заранее написал лозунги, кто-то высказывал свою позицию в мегафон.

Сторонники волгоградского времени продолжают отстаивать свою позицию. Фото: Олег Бацула

«Блошкин, Цыбизова, Струк – не сойдет вранье вам с рук!», - множество лозунгов изобиловало персоналиями депутатов, которые представляли законопроект в областной и государственной Думе. Собравшиеся сторонники волгоградского времени требовали снять с рассмотрения скандальный законопроект. Теперь они собираются бойкотировать грядущие выборы и собирать подписи за проведение нового референдума о времени.

Если закон о переводе времени 8 декабря все же примут, переводить часы жители Волгоградской области будут за несколько дней до Нового года - в ночь с субботы на воскресенье 27 декабря 2020.