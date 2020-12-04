В Волгограде ковид унес жизни еще трех женщин и мужчины

Данные по смертности в регионе запаздывают на месяц - полтора. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области на утро 4 декабря 2020 подтвердили еще четыре летальных исхода пациентов с коронавирусом. В ковидных госпиталях Волгограда скончались три женщины и мужчина. Младшей из них было всего 47 лет. При этом у всех четверых были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, двустороннюю ковидную пневмонию у 47-летней женщины из Светлоярского района обнаружили во время обследования. Ее положили в госпиталь на базе наркодиспансера, где она спустя некоторое время и скончалась.

58-летняя пациентка больницы №4 проживала в Иловлинском районе. Она готовилась к плановой госпитализации в ЦРБ, но после положительного теста на ковид ее увезли в ковидный госпиталь в Волгоград. Врачи оказались бессильны, тем более, что помимо патологий сердца у женщины были хронические заболевания эндокринной системы и органов дыхания.

61-летний волгоградец лечился от коронавируса дома, но безрезультатно. Пациенту становилось только хуже. Не смогли помочь ему и в ковидарии на базе 8-й детской больницы. А 59-летняя волгоградка после положительного теста на ковид в поликлинике по месту жительства оказалась в инфекционной больнице №1. И в этом случае врачи не смогли справиться с осложнениями коварной инфекции.

Всего в Волгоградской области коронавирус унес жизни уже 325 человек. Больше половины из них – жители Волгограда. Сегодня стало известно о смерти заведующего кожно-венерологическим отделением областной больницы Рината Мансурова. Но его в статистике нет. Данные по смертности в регионе запаздывают на месяц - полтора.