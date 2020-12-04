Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 декабря: заболели уже более 28 тысяч человек

4 декабря в Волгоградской области коронавирусом заболели 246 человек, 4 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика заболеваемости коронавирусом продолжает держать в страхе. Никому не хочется заразиться этим коварным и до сих пор мало изученным вирусом. Но с каждым днем число пациентов только больше. 4 декабря в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 246 жителей. Пройден очередной рубеж: за всю пандемию ковид подхватили уже более 28 тысяч волгоградцев. Если быть точным, заболели с марта 28 150 человек. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По стране в пятницу зафиксировали 27 403 новых случая болезни в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 декабря 2020 года.

Статистика ИЦК

За последние сутки в Волгоградской области большие цифры по выписке пациентов. Болезнь победили 349 человек, которые вернулись домой из ковидных стационаров, либо завершили амбулаторное лечение. За время пандемии вылечились от коронавируса 26 687 жителей региона. Сейчас в инфекционных госпиталях находятся 5 938 человек - 5 880 взрослых и 58 детей. Среди них коронавирус подтвержден у 654 пациентов, сообщили в оперативном штабе.

Но не всех пациентов, к сожалению, удается спасти медикам. С каждым днем список смертей от ковида пополняется. За последние сутки у четырех жителей Волгоградской области коронавирус стал причиной гибели. Всего же с марта в регионе умерли 325 волгоградцев.

Продолжают погибать и медики. 2 декабря в Урюпинске скончалась врач акушер-гинеколог Татьяна Гаврилова. Точную причину ее смерти еще предстоит установить. Но известно, что у нее был ковид. А умерла она в инфекционном госпитале.