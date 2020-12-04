Ковид унес жизнь еще одного врача в Волгограде

Ринат Александрович Мансуров 37 лет проработал в областной больнице. Фото: ВОКБ №1

Еще одна потеря среди волгоградских медиков. Печальная весть пришла утром 4 декабря из областной больницы №1 – в ковидном госпитале скончался заведующий кожно-венерологическим отделением Ринат Мансуров. Врач долго боролся с болезнью, которая оказалась сильнее. Его сердце остановилось на 69-м году жизни.

- Ринат Александрович был профессионалом своего дела, внимательным и неравнодушным к своим пациентам, добрым и мудрым руководителем, - вспоминают коллеги.

Дерматовенеролог высшей квалификации, Заслуженный врач РФ. Областной больнице Ринат Мансуров отдал 37 лет своей жизни, из них 32 года он заведовал кожвен отделением.

- Очень грамотный специалист, настоящий профессионал. Благодарна за рекомендации и назначения, которые помогли мне справиться с давней проблемой. Побольше бы таких докторов, - вспоминают о докторе его пациенты.

По данным облздрава, окончательную причину смерти подтвердит посмертное исследование.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным, близким, друзьям и коллегам Рината Мансурова.