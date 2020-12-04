Еще одну новогоднюю елку начали устанавливать в центре Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

Волгоград продолжает готовиться ко встрече нового года. Ждать его осталось недолго. В парке Царицынском рабочие начали устанавливать новогоднюю елку. Ее высота будет 18 метров. Сейчас при помощи автовышки и крана-манипулятора специалисты монтируют каркас. После этого на нее наденут свыше 1600 веток, а на макушке будет красоваться 1,5-метровая золотая звезда. Также символ нового года украсят 450 разноцветных шаров и серебристые бусы. В вечернее время елку подсветит гирлянда из 1,5 тысячи огоньков.

Ранее в парке Царицынском рабочие развесили гирлянды на 30 живых елях, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Также в пойме у интерактивного музея установят 3 спиралевидные фигуры в виде елок и символ 2021 года - полигональную фигуру быка с подсветкой. А на лестнице появятся декоративные арки. На территории парка «Раздолье» сделали еще и «Техноелку».

Напомним, на прошлой неделе на нижней террасе Центральной набережной началась установка 22-метровой новогодней елки, которую украсила, в том числе, 3D-гирлянда. Главный символ праздника появился и напротив «Волгоград Арены». В Комсомольском саду мэрия установила сказочные арт-объекты. До конца декабря новогодние фигуры и елки появятся во всех районах Волгограда.