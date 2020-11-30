В центре Волгограда к Новому году установят техноелку

Уже сегодня, 30 ноября, эту чудо-елку поставят в парке "Раздолье". Фото администрации парка.

2020-й год выдался тяжелым и сложным почти для всех. Поэтому все ждут его окончания. В Калаче-на-Дону Волгоградской области самые нетерпеливые коммунальщики начали устанавливать елку еще в октябре. В Волгограде тоже подошли к празднованию креативно: так, в парке «Раздолье», расположенном в пойме реки Царица, решили установить не простую колючую красавицу, а техноелку. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации парка.

Это такой арт-объект, выполненный в стиле техномодерна.

Пока это «чудо-техники» находится в мастерской, где ее «ковали». На днях техноелку установят рядом с настоящими деревьями парка. А чтобы она не сильно выбивалась из природной массы, сосны и ели, растущие рядом, украсят 30-метровой гирляндой.

Напомним, что техноелка, это не первый необычный арт-объект в парке «Раздолье». Здесь уже есть 70-килограммовые носорог (все в том же техностиле) и герои популярного комикса черепашки-ниндзя.