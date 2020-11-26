Новогоднюю елку собирают на набережной Волгограда

Елку начали собирать на набережной. Фото: мэрия

Впервые встретить Новый 2021 год у нарядной елки волгоградцы смогут на нижней террасе Центральной набережной. В четверг, 26 ноября 2020, там уже начали устанавливать каркас ели – первой в центре Волгограда. Расположить ее решили у подножия центральной лестницы. Высота новогоднего украшения – 22 метра. При помощи автовышки и крана-манипулятора рабочие уже почти собрали каркас, на который затем закрепят ветви.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на новогодней елке будет 1600 веток. Украсят главный символ праздника разноцветные бусы и около полтора тысяч елочных шаров разных цветов и размеров. Радовать взгляд в темное время суток и переливаться огнями будут светодиодные гирлянды, в том числе модная 3D-гирлянда. А на макушку елки водрузят красную звезду. Включат огоньки уже в начале декабря.

В этом году в центре Волгограда установят несколько больших новогодних елок, в том числе в пойме Царицы у интерактивного музея. Будут елки и в районах. А где на этот раз будет главная городская елка, мэрия пока хранит в тайне.