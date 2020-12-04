В Волгограде задержали экс-начальника полиции речпорта из-за гибели 11 человек на затонувшем катамаране

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела о крушении катамарана. В числе обвиняемых – начальник линейного отделения полиции в речном порту Анатолий Климов. Сейчас он уже не исполняет свои обязанности, но в тот злополучный день мог предотвратить трагедию. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Накануне следователи задержали его. После закрепления доказательной базы ему выберут меру пресечения.

Анатолий Климов в день ЧП на Волге был на служебном посту. Затонувший катамарана «Елань 12» не был зарегистрирован, а его владелец - экс-депутат Дмитрий Хахалев – не имел навыков вождения судна и документов на управление. Обо всем этом экс-начальник полиции речпорта знал, но не пресек нарушения.

- Обвиняемый не устранил угрозу безопасности граждан, не выявил причины административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, в том числе, и по причине личной заинтересованности, поскольку на протяжении длительного периода находился в приятельских отношениях с судоводителем, - рассказали «КП-Волгоград» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 11 июня 2018 года Дмитрий Хахалев отдыхал на своем катамаране с друзьями-полицейскими. Экс-депутат был пьяным. И по его вине «Елань 12» врезалась в теплоход «Капитан Вечеркин». Скончались 11 человек, которые были на катамаране, в том числе сам Хахалев. Его обвинили в трагедии – уже посмертно. Также на скамье подсудимых оказался владелец лодочной станции Леонид Жданов, который должен был следить за выходом в Волгу и возвращением судна. Последним в числе причастных к трагедии оказался Анатолий Климов. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.