2019-10-24T17:03:01+03:00
Происшествия

Сотрудника полиции речпорта Волгограда все-таки будут судить за гибель 11-ти пассажиров катамарана

Волгоградский областной суд отменил решение суда первой инстанции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Начальника линейного отдела полиции речпорта Волгограда Анатолия Климова все-таки решили привлечь по уголовному делу о крушении катамарана на Волге. Напомним, трагедия произошла вечером 11 июня 2018-го. В тот злосчастный день на катамаране «Елань» отдыхали полицейские с друзьями, а за штурвалом был пьяный экс-депутат и владелец судна Дмитрий Хахалев. Именно по его вине катамаран врезался в баржу. 11 человек погибли, пятерым удалось спастись.

В числе обвиняемых оказались, кроме Хахалева, еще и владелец лодочной станции Леонид Жданов, который обязан был следить за выходом в Волгу и возвращением судна. Позже в список причастных к делу попал и Анатолий Климов. Говорят, он видел нетрезвого капитала «Елани» в тот вечер, но не предпринял мер к устранения факта нарушения. Следователи даже завели на него уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Но позже суд Центрального района Волгограда удовлетворил жалобу Климова на постановление следователя, и дело на него прикрыли.

Однако, заместитель Волгоградского транспортного прокурора подал апелляцию на постановление Центрального райсуда.

- Волгоградский областной суд постановление районного суда об удовлетворении жалобы Климова отменил, а жалобу Климова на постановление следователя о возбуждении в отношении него уголовного дела оставил без удовлетворения, - гласит сообщение облсуда.

Таким образом, Климов опять оказался фигурантом этого дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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