За гибель 11-ти человек в утонувшем в Волгограде катамаране будут судить лодочника и владельца-капитана

Год понадобился правоохранителям, чтобы выяснить все подробности трагедии, произошедшей в Волгограде 12 июня 2018-го: когда в столкновении катамарана и теплохода «Капитан Вечёркин» погибли 11 человек. И только сегодня, 4 июня 2019-го заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Судить будут двоих: владельца и капитана плавдачи «Елань» и руководителя лодочной стоянки.

Хозяином катамарана был Дмитрий Хахалев. Это он пригласил друзей-гаишников отметить дни рождения на плавдаче. Это он рулил, будучи уже изрядно выпившим, и он был за штурвалом, когда произошла трагедия. Ему вменяют ряд нарушений: отсутствие разрешения на выход судна в плавание, управление в нетрезвом виде, превышение числа пассажиров (на борту было 15 человек, на 4 больше максимальной вместимости), отсутствие навыков управления судном. Будут судить по статье: «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Напомним, что Дмитрий Хахалев не выжил в этом ЧП.

Второй обвиняемый - директор ООО «Пристань» Леонид Жданов. С его лодочной станции отправился в последний путь катамаран «Елань». Он обязан был следить за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов. А значит, виновен в том, что катамаран выпустили со стоянки с превышением числа пассажиров, без плавсредств и пьяными.

- В течение 2018 года с этой станции были выпущены 2 маломерных судна, на борту которых имелось 5 и 16 человек соответственно. В обоих случаях судоводители находились в состоянии алкогольного опьянения, не имели документов на право управления плавсредствами и пользования ими, а также навыков судовождения, - сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.

Лодочника обвиняют по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Уголовное дело уже направили в Ворошиловский райсуд Волгограда для рассмотрения по существу.

Кстати, в число обвиняемых попал и инспектор ГИМС, который выдал положительное заключение о готовности базы-стоянки ООО «Пристань» к работе в сезон навигации. Его дело выделили в отдельное производство. Обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ст. 286 и 292 УК РФ). Следствие по данному делу еще ведется.

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