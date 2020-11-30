Теперь не и.о.: в МЧС Волгоградской области утвердили начальника

Николай Любавин. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области назначили руководителя. Согласно указу президента РФ от 25.11.2020 № 737 начальником Главка стал Николай Любавин. Однако он для волгоградских пожарных человек не новый. 46-летний генерал-лейтенант с апреля этого года был временно исполняющим обязанности начальника. Место стало вакантным зимой после перевода на службу в Москву прежнего руководителя областного МЧС Олега Гребенюка.

Николай Любавин родился 11 августа 1974 года в городе Ставрополе. Он - кандидат социологических наук. До перевода в Волгоград генерал-лейтенант был первым заместителем начальника ГУ МЧС по Ставропольскому краю. За время своей службы получил ряд наград, в том числе «За отвагу на пожаре», «За отличие в службе» II степени, «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За спасение погибающих на водах».