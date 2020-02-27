Глава МЧС Волгоградской области уехал работать в Москву

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:14:20+03:00

Олег Гребенюк еще не снят с прежней и не утвержден в новой должности указом президента РФ

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Главный спасатель Волгоградской области ушел на повышение в столицу. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк еще в конце января 2020 года приказом министра освобожден от должности начальника главного управления МЧС России по региону. Теперь он служит в Москве. Олег Владимирович временно исполняет обязанности первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны страны - ГУПО МЧС России.

В Волгограде обязанности руководителя главка пока исполняет полковник Сергей Девяткин - заместитель начальника главного управления по федеральной противопожарной службе.

Однако утверждает на должности руководителей всех силовых ведомств своим указом президент страны. Пока такой указ не подписан. Напомним, в системе Олег Гребенюк служит с 1989 года. На должность руководителя главка был назначен президентом 23 октября 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU