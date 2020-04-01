У волгоградского управления МЧС новый начальник

1 Апр 2020 2020-04-01T16:42:13+03:00

Пока Николай Любавин будет главой регионального ведомства с приставкой "и.о". Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Сегодня, 1 апреля, приказом МЧС России на должность начальника регионального ведомства назначен полковник внутренней службы Николай Любавин. Правда, пока он с приставкой – «исполняющий обязанности».

Напомним, в конце февраля бывший глава ГУ МВД по Волгоградской области Олег Гребенюк был уволен с должности. Он руководил региональным управлением 12 лет. Теперь служит в Москве - исполняет обязанности первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны страны - ГУПО МЧС России.

Что же известно о новом руководителе? Николай Любавин ролился в Ставрополе, ему 45 лет. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище, затем Академию ГПС МЧС России и Ставропольский государственный университет по специальности: юриспруденция. Кроме того имеет дипломы Российской академии государственной службы при Президенте РФ и Северо-Кавказского государственного технического университета. Кандидат социологических наук.

Последнее место работы – ГУ МЧС по Ставропольскому краю, где с 2019 года он занимал должность первого заместителя начальника управления.

ИСТОЧНИК KP.RU