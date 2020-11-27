Бывшую судью из Волгограда Юлию Добрынину отправили под домашний арест

Фото с сайта Дзержинского райсуда Волгограда.

Бывшую судью из Волгограда Юлию Добрынину, которую поймали на крупной взятке, сегодня, 27 ноября отправили под домашний арест. Волгоградку задержали в столице, там же и отдали под суд. Вердикт ей сегодня вынесли в Басманном суде Москвы. Под домашний арест ее отправят обратно в Волгоград.

- Отбывать назначенную меру пресечения она будет по месту своего проживания, - передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в суде.

Напомним, Юлию Добрынину поймали, когда супруга волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова принесла ей 2,5 миллиона рублей. За эти деньги экс-судья пообещала «решить вопрос» с гостиницей коммерсанта, которую должны были снести, как самовольную. Сам Зубков в это время уже находился в СИЗО.

Задержали Добрынину не сразу, а лишь после того, как

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила Следственному комитету завести на нее уголовное дело. После ее лишили и звания судьи. А дело на контроль взял сам глава СУ СК России Александр Бастрыкин.