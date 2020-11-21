Возбуждено уголовное дело после нападения на полицейского в Волгограде

Водитель иномарки несколько раз ударил полицейского прутом по голове. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По факту нападения на сотрудника полиции, которое произошло днем 21 ноября в Дзержинском районе Волгограда, следователи СКР по региону завели уголовное дело по статье «применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья». Ранения получили и полицейский, и 35-летний подозреваемый. Они оба в больнице, при этом напавший на сотрудника ДПС мужчина находится под охраной.

- Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, как только это позволит его состояние здоровья, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СК России по региону Наталия Рудник

Пока следователям удалось выяснить, что раритетную ВМВ мужчина купил еще в 2004 году, но на учет ее так и не поставил. В машине нашли договор купли-продажи от 19 ноября, где подозреваемый выступает и продавцом, и покупателем.

Напомним, старый БМВ с недействительными транзитными номерами экипаж ДПС заметил около трех дня в субботу во время патрулирования Дзержинского район Волгограда. Мало того, что номеров на машине не было. Так водитель еще и при обгоне выехал на встречку. Гаишники попытались остановить машину, но водитель пронесся мимо, началась погоня. Блокировать иномарку получилось лишь напротив станции переливания крови. Вышедший из машины водитель несколько раз ударил полицейского по голове металлическим прутом. Тогда напарник пострадавшего применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу.

На месте ЧП продолжают работать следователи и полицейские. Улица Ангарская перекрыта.