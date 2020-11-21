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Пришлось отстреливаться: в Волгограде произошло нападение на полицейских

Стражи порядка пытались остановить раритетную BMW без номеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские работают на месте ЧП.

Полицейские работают на месте ЧП.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Нападение на полицейских произошло в Волгограде днем в субботу 21 ноября. Около трех часов дня наряд ДПС областной ГИБДД попытался остановить иномарку без номеров в Дзержинском районе областного центра. Но водитель раритетного красного BMW знаки гаишников проигнорировал и решил скрыться. Началась погоня, которая завершилась ранением полицейского и преступника.

Улицу Ангарскую пееркрыли.

Улицу Ангарскую пееркрыли.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

После погони по улицам города наряд ДПС блокировал автомобиль нарушителя на улице Голубинской - напротив областного Центра переливания крови. Водитель вылетел из машины и с силой несколько раз ударил старшего лейтенанта железным прутом по голове. В это время его напарник сделал предупредительный выстрел из табельного оружия. Сначала - в воздух, а затем и по ногам преступника. И полицейский, и нападавший получили ранения и оказались в больнице. Личность водителя иномарки без номеров устанавливают стражи порядка.

На месте работают полицейские.

На месте работают полицейские.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас на месте нападения на полицейских работает следственно-оперативная группа и следователи СКР. Выехало туда и руководство областного Главка и Госавтоинспекции.

- Временно движение по улице Ангарской в связи с проведением следственных действий ограничено, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Мужчина из раритетной иномарки накинулся на полицейского с монтировкой.

Мужчина из раритетной иномарки накинулся на полицейского с монтировкой.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

КриминалПроисшествия: ЧП

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