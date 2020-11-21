В Волгограде улицу Ангарскую перекрыли из-за нападения на полицейского

Улицу Ангарскую, где произошло преступление, перекрыли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Днем в субботу кровь полицейского пролилась на улице Ангарской напротив Центра переливания крови. На стража порядка напал водитель BMW. Сейчас на месте ЧП работают полиция и следственный комитет, а движение транспорта по улице временно перекрыто. Именно здесь, на одной из главных городских магистралей, гаишники после погони остановили раритетную иномарку без номеров, а ее водитель проломил голову полицейскому. Так как нападавший схватился за монтировку, напарник сотрудника ДПС воспользовался табельным оружием. Он сделал несколько выстрелов – в воздух и по ногам преступника.

В ближайшие часы на месте инцидента будут проводить следственные действия сотрудники регионального главка МВД и следственного управления СК России. Сюда уже выехали руководители силовых ведомств. Ну а волгоградским автомобилистам, чей путь лежал через Ангарскую, во второй половине субботнего дня придется искать другие маршруты.