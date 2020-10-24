Разносить волгоградцам 65+ бесплатные лекарства будут волонтеры

Волонтеры работают и на горячей линии по коронавирусу. Фото: ВолгГМУ

С 26 октября по 30 ноября всех заразившихся коронавирусом пожилых волгоградцев власти обещают обеспечить бесплатными лекарствами, даже если они амбулаторные пациенты, а не лежат в больнице. Бегать по аптекам не придется. Доставку на дом заболевшим в возрасте 65+ обеспечат добровольцы, в том числе молодежные активисты. Они предложили губернатору Андрею Бочарову свою помощь в этом вопросе.

- У нас есть опыт бесконтактной доставки, поэтому и сейчас мы тоже готовы помогать, - обратились к губернатору волонтеры из МГЕР, которые этой весной уже разносили самоизолированным пенсионерам продукты, раздавали маски и перчатки.

Губернатор отметил, что лекарственные препараты для этой категории уже закуплены в полном объеме. А предложение о вовлечении в работу по доставке лекарств общественно-политических сил обещал рассмотреть в ближайшее время.

- Мы прогнозировали, что этот этап будет гораздо сложнее и заранее готовились к нему, - заявил губернатор.

Напомним, в последние дни в Волгоградской области ежедневно регистрируют около двухсот заболевших коронавирусом и несколько смертей. Поликлиники, больницы, скорая помощь и лаборатории по диагностике ковида работают на пределе возможностей.